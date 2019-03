Primeros detalles sobre la cuarta temporada de 'Homeland'

Tras el dramático desenlace de la tercera temporada de 'Homeland', los personajes que quedan en la trama son los que ahora tienen que hacer frente a las nuevas historias y por ello los guionistas ya están trabajando en situar a Carrie (Claire Danes), más aún si cabe, como el centro de la serie.



A partir de ahora, las nuevas temporadas (los productores ya han anunciado que esperan hacer al menos dos entregas más) se centrarán más en las operaciones de campo, a pie del conflicto. "Esta es una serie que consiste fundamentalmente en operaciones de campo y realmente esto no lo hemos visto este año", ha declarado David Nevins, el presidente de Showtime, durante su intervención en las conferencias de prensa de la Television Critics Association.



"Va a ser diferente el año que viene y vamos a ver una historia de Carrie completamente distinta", ha añadido Nevins, que no ha dudado en desvelar que veremos a Carrie ejerciendo su profesión en alguna ciudad extranjera (en el último episodio de la tercera temporada ya se habla de Estambul).



En cuanto al personaje de Saúl, al que da vida Mandy Patinkin, se ha desvelado que a pesar de haberse desvinculado de la CIA, continuará teniendo un papel fundamental en la trama de la serie.



Cuando el máximo responsable de Showtime ha sido preguntado por la tercera temporada, ha defendido a los guionistas asegurando que la estructura, tal y como estaba plateada, fue brillante.



"Había ciertas cosas que no me sorprendieron. Pienso que esta temporada fue muy brillante en su estructura, que era muy inteligente y muy audaz lo que se propusieron y que fue una temporada muy interesante, pero siempre supimos que estábamos yendo hacia un reajuste importante", concluyó.