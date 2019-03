Primeras imágenes de Johnny Galecki ('The Big Bang Theory') en el 'reboot' de 'Roseanne'

El tráiler del 'reboot' de 'Roseanne' nos ha traído las primeras imágenes de Johnny Galecki interpretando de nuevo a David Healy tras casi 18 años después del final de la serie. En el vídeo se puede ver al actor examinando la habitación de Becky y aclarando que se encuentra igual que antes. "Es un estilo decorativo llamado "pobreza"", le contesta Darlene, cuyo personaje está interpretado por Sarah Gilbert, la eterna novia con la que David siempre empezaba a salir y rompía al cabo de un tiempo.

Parece que los papeles de Galecki y Gilbert están predestinados, ya que no sólo fueron pareja en la serie de ABC, si no que también en 'The Big Bang Theory' sus personajes Leonard Hofstadter y Leslie Winkle tuvieron una pequeña aventura.

Johnny Galecki y Sarah Gilbert en 'The Big Bang Theory' | CBS

Sin embargo, Galecki no puede incorporarse como personaje fijo en este 'revival' de 'Roseanne' porque está plenamente concentrado en 'The Big Bang Theory', que ya cuenta con 11 temporadas. Pero parece que sí tendrá una aparición significativa. El vídeo nos adelanta que Darlene y él no han tenido una feliz vida juntos y que, además, 'Roseanne' ha conseguido traer de vuelta a el reparto de la serie original para los nuevos episodios.

El éxito de la serie no sólo se debe a las tramas de Roseanne Barr y John Goodman como padres de una familia numerosa sino el retrato que hacían de las familias blancas obreras, que desde entonces han sido bastante ignoradas en la televisión estadounidense, en favor de comedias con protagonistas de clase media o directamente alta. ¡No te pierdas el tráiler!