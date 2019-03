Primeras imágenes del final de 'Gossip Girl'

La Reina Cotilla se despide este 17 de diciembre. 'Gossip Girl' llega a su final y la cadena The CW ha publicado las primeras imágenes del último capítulo.



En las fotografías, publicadas por el portal TV Line, vemos a los protagonistas de la serie junto a otros que vuelven para el desenlace. Es el caso de Juliet Sharp, a quien da vida Katie Cassidy ('Arrow'), y Eric van der Woodsen, interpretado por Connor Paolo ('Revenge').



Nate (Chace Crawford) y Dan parecen bastante preocupados por el contenido de un misterioso sobre. Además, vemos como Georgina ('Buffy, cazavampiros') entrega a Dan una caja y un enigmático ramo de flores.



Poco a poco vamos conociendo más detalles del esperado final. Hace unas semanas supimos que la identidad de la reina cotilla sería desvelada en este último episodio, titulado oportunamente "New York, I Love you XOXO".



Además, Kristen Bell ('Veronica Mars') va a dejarse ver en el capítulo final. Aunque ni The CW ni Warner Bros. lo han confirmado, todo parece indicar que la actríz encarnará a la reina cotilla, más si tenemos en cuenta que Bell ha prestado su voz al personaje sin rostro desde que la serie comenzara su andadura en 2007.



'Gossip Girl' gira en torno a un grupo de jóvenes adinerados de Manhattan, Nueva York. La ficción está protagonizada por Blake Lively ('Salvajes') que se mete en la piel de Serena van der Woodsen; Leighton Meester que encarna a Blair Waldorf; Ed Westwick ('J.Edgar') que da vida a Chuck Bass y los ya mencionados Badgley y Crawford.