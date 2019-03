Primeras imágenes de un esperado reencuentro en 'The Big Bang Theory'

En el nuevo episodio de 'The Big Bang Theory', titulado "The Cognition Regeneration", Leonard (interpretado por Johnny Galecki) tendrá que hacer frente a la inesperada visita de Zack, el ex marido de Penny que trae una propuesta muy interesante para ella y que aceptará.

Zack vendrá en este nuevo capítulo para hacerle una propuesta de empleo a su ex mujer. Pero ¿de qué se trata? Tendremos que esperar a la emisión del capítulo de la serie de CBS para saber que nuevo trabajo le va a ofrecer.

No sabemos si estará relacionado con el cine o el teatro. Sin embargo hay que destacar que en la evolución del personaje de Penny (interpretado por Kaley Cuoco), ésta ha tenido que renunciar a su sueño de ser actriz. Sueño que la llevó a Los Ángeles donde conoció a Sheldon, Leonard y compañía.

Reencuentro en 'The Big Bang Theory' | Agencias Zack vuelve a 'The Big Bang Theory' | Agencias

Hace unas semanas conocimos la noticia del nuevo 'spin-off' de la serie llamado 'Young Sheldon'. La comedia seguirá a un joven Sheldon Cooper de 9 años que vive con su familia en Texas. Ian Armitage ('Big Little Lies') será el encargado de interpretar al joven Sheldon Cooper y Zoe Perry tendrá el papel de madre.