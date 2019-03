La primera imagen de 'Outlander' en 2019 desvela un tensísimo momento

La cuarta temporada de 'Outlander' está cargada de emocionantes momentos que tienen a sus seguidores en tensión. Cada vez quedan menos episodios para que finalice la temporada, pero lo que está por llegar seguro que no dejará indiferente a nadie.

Para todos aquellos que no puedan esperar para descubrir qué pasará, os traemos buenas noticias. TVLine ha publicado una imagen en exclusiva de un importante momento que tendrá lugar en los próximos episodios. Aquí puedes ver la imagen que está causando una gran expectación entre sus fans.

En ella aparecen Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan) y un joven Ian (John Bell), y no se sabe nada más que se trata de un momento muy tenso y que está hilado a todo lo que sucede en la historia. Además, si la serie sigue lo que sucede en el libro, en este instante destaca especialmente un personaje que no aparece en la imagen. No te podemos decir más, pero esta captura supone una emocionante pista que cualquier fan apreciará.