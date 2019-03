Primera imagen de Ed Harris como John McCain

Tras haber sido publicada la foto de Julianne Moore dando vida a Sarah Palin, ahora le ha tocado el turno al actor Ed Harris. El intérprete será el encargado de encarnar al candidato republicano que perdió la batalla presidencial contra Barack Obama en una nueva serie de la HBO que pronto será emitida en la pequeña pantalla.



El protagonista de 'Game Change' se embarca así en esta nueva aventura política en la ficción que, basada en el best seller que explica la campaña llevada acabo por el senador republicano, le ha llevado a lucir al estilo de un auténtico candidato presidencial.



Las reacciones en Hollywood no se han hecho esperar pero, en general, coinciden en afirmar que la elección de Harris para este papel es quasi perfecta. "Sabíamos que era una gran elección pero ahora estamos convencidos de que será muy convincente en su papel", ha afirmado Perez Hilton, un conocido bloggero estadounidense.



Game Change será una serie de televisión de HBO cuyo argumento se articula en base a la novela de John Heilemann y Mark Halperin que hace un recorrido por la carrera presidencial de John McCain, según recoge Entertainment Weekly.



La producción contará no solo con la actuación de actores de la talla de Ed Harris y Julianne Moore. El reparto también contará con otras estrellas de la cadena estadounidense como Sara Paulson, Peter MacNicol y Justin Gaston. Del mismo modo, en la serie tendrán también un papel Woody Harrelson, Ron Livingston, Larry Sullivan y Jamey Sheridan.