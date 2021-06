Primer tráiler de 'The Many Saints of Newark', la película de 'Los Soprano' con el hijo de James Gandolfini

Han pasado más de diez años desde que terminase la serie de 'Los Soprano', una de las series más exitosas de la primera década del siglo XXI. La historia de mafiosos que se centra en Tony Soprano fue una revolución en el mundo de la pequeña pantalla, dando paso a una nueva forma de contar historias, esta vez en formato televisivo.

'The Many Saints of Newark' va a ser una expansión de el universo de mafiosos que se nos mostró en la serie, aunque esta vez en forma de película. Este largometraje será una precuela de la serie original y nos situará en la juventud de Tony Soprano, a quien interpreta Michael Gandolfini, el hijo del fallecido James Gandolfini que diera vida a ese personaje en la icónica 'Los Soprano'. La película ha sufrido varios retrasos desde que se anunciara, pero, la espera va a llegar a su fin.

James Gandolfini como Tony Soprano | HBO

De hecho, ha presentado su primer tráiler, en el que vemos a un joven Tony Soprano que, no solo pasa de los estudios, sino que muestra su carácter violento, algo que parece siempre ha tenido. Además, el filme se centrará en la relación entre Tony y su tío, hasta ver como la influencia que tiene sobre él le convertirá en el jefe todopoderoso que ya conocemos. En este avance podemos leer la frase 'Las leyendas no nacen, se hacen' y, al final, se puede escuchar la música de cabecera de la serie original, tirando de nostalgia.

Warner Bros, que está detrás de la producción de la película, tiene previsto lanzar 'The Many Saints of Newark' el próximo 1 de octubre tanto en cines, como en HBO Max. La película contará con Michael Gandolfini, Alessandra Nivola, Leslie Odom Jr. o Corey Stoll entre otros.

¿Quién es el joven Tony Soprano?

Esta era la gran pregunta que se hacían los fans desde que se anunció el regreso de la serie con la precuela. Y es que todos querían saber quién iba a ser el joven Tony. Y la respuesta no pudo ser mejor.

Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini, quién fuera Tony en la serie original, hará de Tony Soprano en su juventud. Michael ya ha participado en otras películas como 'The Boy, the Dog and the Clown', en la que hacía de protagonista, o su breve aparición en 'Ocean's 8'.

El joven actor vivió la trágica muerte de su padre James en 2013 cuando sólo era un niño. El reconocido intérprete sufrió un infarto del que no se pudo recuperar cuando se encontraba en Roma.