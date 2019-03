Ya podemos ver el primer tráiler de 'The Good Fight', el 'spin off' de 'The Good Wife'. La serie llegará a CBS el próximo mes de febrero y cuenta con Christine Baranski y Cush Jumbo como protagonistas, interpretando de nuevo a Diane Lockhart y Lucca Quinn.

En el avance se plantea la historia de la serie, que parte con el nuevo personaje de Leslie Rose ('Juego de Tronos') quien da vida a Maia Rindell, una joven abogada cuya reputación queda destruída tras producirse una enorme estafa financiera.

Junto a ellas podremos ver a Sarah Steele (Marissa), que es personaje regular, y Zach Grenier (David), Jerry Adler (Howard) y Gary Cole (Kurt), como estrellas invitadas.