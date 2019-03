Primer tráiler de 'Legacies': El spin-off de 'The Originals' y 'Crónicas Vampíricas' vuelve a los orígenes

'Legacies', el segundo spin-off de 'Crónicas vampíricas' debutará en otoño y ya tenemos el tráiler, que se ha presentado en la Comic-Con de San Diego.

El nuevo proyecto se sitúa dos años después del final de 'Los Originales'. Pero en este tiempo han pasado muchas cosas y Hope (Danielle Rose Russell) está intentando adaptarse a su vida en The Salvatore School for the Young Gifted. La actriz se ha mostrado muy contenta con la evolución de su personaje: "en la temporada anterior, Hope gritaba y lloraba muchísimo. Ha sido muy guay ver a Hope teniendo un poco de normalidad. También ha estado bien representar mi propia experiencia como adolescente en este rol. En esos dos años han pasado muchas cosas... ha cambiado mucho y ha madurado. Está luchando con todas estas cosas diferentes que forman parte de ella, a lo que se le suma ser única en su especie".

Que Hope asista a un colegio no quiere decir que 'Legacies' se vaya a convertir en 'Crepúsculo'. La co-creadora de 'Crónicas vampíricas', Julie Plec, ha declarado que aunque habrá alguna trama romántica, "no habrá un tipo de 100 años (como Edward Cullen en 'Crepúsculo' o Damon en la ficción original) persiguiendo a una joven de 17" y que sus vampiros "tendrán la edad apropiada".

Además, sabemos que Matt Davis volverá a repetir la saga de CW. Aunque su personaje, Alaric, estaba previsto exclusivamente para cuatro capítulos de la original, también consiguió aparecer en su primer spin-off y ahora, saldrá en 'Legacies'. Pero no será el único rostro conocido. Según informa The Hollywood Reporter, Zach Roerig, que dio vida a Matt Donovan en 'Crónicas vampíricas' también aparecerá en el nuevo proyecto. Paul Wesley (Stefan Salvatore) también participará, pero esta vez, poniéndose detrás de las cámaras para dirigir un capítulo.

'Legacies' ya se ha estrenado en Estados Unidos.