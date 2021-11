Primer tráiler de 'And Just Like That': Sarah Jessica Parker y compañía regresan con el espíritu de 'Sexo en Nueva York'

Ya ha terminado el rodaje de 'And Just Like That...' la secuela de la exitosa serie 'Sexo en Nueva York', que reunirá de nuevo a sus protagonistas 17 años después. Después de tanto esperar, por fin ha salido el primer tráiler oficial de la serie, y ya sabemos la fecha de estreno: el próximo 9 de diciembre saldrán a la luz los dos primeros episodios en HBO Max.

La serie de 10 episodios se centra de nuevo en e grupo de amigas compuesto por Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), mostrándo la complicada realidad de la vida y la amistad a sus 50 años.

A quién echaremos de menos es a Kim Cattrall, que prefirió salir en un reboot de otra exitosa serie.

Tráiler oficial

Ya está disponible por fin el tráiler de 'And Just Like That...' y ha revelado algunos detalles jugosos de la nueva serie. Nos muestran lo mayores que están los hijos de Charlotte, las nuevas relaciones de Miranda, personaje nuevos con actrices como Sara Ramírez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker entre muchos otros. Pero también veremos a otros muy queridos, como es el caso de Willie Garson (Stanford Blatch). Por último, lo que todos los fans estaban deseando escuchar: la historia de amor entre Carrie y Mr Big está mejor que nunca.

Nuevas y viejas amistades

Una de las cosas más comentadas de esta secuela, ha sido la ausencia de Samantha (Kim Cattrall). La directora de contenido de HBO Max, Casey Bloys, habló sobre la eliminación de su personaje en una entrevista para TVLine: "Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50 ".

