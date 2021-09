Primer avance de 'Oscuro Deseo' temporada final: Alma y Dario se dejan llevar por la pasión

Desde que se estrenó la primera temporada en julio del año pasado, 'Oscuro Deseo' se convirtió en la nueva serie erótica y que fue todo un éxito. La ficción mexicana narra la aventura de una profesora universitaria atrapada en su obsesión sexual por un misterioso hombre más joven.

Se trata de Alma Solares, interpretada por Maite Perroni ('Rebelde'), que tiene una aventura salvaje con Darío Guerra (Alejandro Speitzer), de 23 años. La primera temporada estuvo plagada de escenas pasionales y sensuales, pero nos dejó un asesinato por resolver.

Ahora, gracias a 'Tudum', el primer gran evento para fans de Netflix en el que se han dado a conocer las próximas novedades que llegarán a la plataforma de streaming, hemos podido ver el primer tráiler de la segunda temporada de 'Oscuro Deseo' o, como el propio Netflix ha anunciado, la temporada final.

En el vídeo vemos como el personaje de Maite Perroni le dice a su cooprotagonista: "Esta vez no me vas a engañar Darío, porque lo sé todo. Se que no volviste en busca de venganza ni justicia. Solo fue por dinero. Se perfectamente lo de tu herencia. La del imperio textil. La de los 200 millones de dólares. Por eso fingiste tu muerte y te largaste de México".

Por su parte, él le responde: "¿Fingí mi muerte? ¿Estás escuchando lo que estas diciendo". "Julieta, Brenda, Zoe, yo. Todas las mujeres que nos hemos cruzado por tu vida somos parte de ese plan que tienes con Esteban… Tú no sabes hacer nada por amor, solo te mueve el dinero", responde ella.

La temporada final de 'Oscuro Deseo' tiene previsto llegar a nuestras pantallas en algún momento del 2022.

...

Seguro que te interesa...

Alejandro Speitzer, Maite Perroni y demás protagonistas de 'Oscuro Deseo' revelan los secretos de las escenas más morbosas y difíciles