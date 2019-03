Unas previsibles nominaciones a los Writers Guild Awards

Los guionistas estadounidenses han hecho públicas sus apuestas. El sindicato de guionistas estadounidenses celebrará el próximo 17 de febrero la entrega de sus premios a lo mejor del año, los Writers Guild Awards, en dos ceremonias simultáneas en Los Ángeles y Nueva York.



Las nominaciones de este año han sido muy previsibles. No se han repetido tanto como el año pasado y están todas, o casi todas, las series de més éxito de 2012.



'Boardwalk Empire', 'Game of Thrones', 'Mad Men', 'Breaking Bad' y 'Homeland' competirán por ser la mejor serie en la próxima edición de los Writers Guild Awards.



En cuanto a la comedia, '30 Rock' puede llevarse un premio póstumo (finaliza el 31 de enero). Otras de las nominadas son 'Girls', 'Louie', 'Modern Family' y 'Parks and Recreation'.



Mejor episodio de drama

"A Dangerous Maid" (Boardwalk Empire)

"The Age of Reason" (Boardwalk Empire)

"Box Cutter" (Breaking Bad)

"End Times" (Breaking Bad)

"The Good Soldier" (Homeland)

"Just Let Go" (Dexter)



Mejor episodio de comedia

"Caught in the Act" (Modern Family)

"Goodbye Michael, Part 2" (The Office)

"Mother's Day" (Modern Family)

"Object Impermanence" (Weeds)

"PDA" (The Office)

"Queen of Jordan" (30 Rock)