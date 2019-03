'Pretty Little Liars' y 'The Vampire Diaries' triunfan en los Teen Choice Awards 2014

'Pretty Little Liars' se impuso por tercer año consecutivo en los Teen Choice Awards. Los adolescentes estadounidenses escogieron en esta gala de 2014 a la producción de ABC Family como mejor serie dramática, eligiéndola por delante de 'Hart of Dixie' o 'Switched at Birth'.



La serie fue la más premiada al recoger también los premios de mejor actor y actriz de serie dramática para Ian Harding y Lucy Hale, quienes obtuvieron su quinto premio consecutivo. En 2010 y 2011 se impusieron como mejores actores en serie de verano y desde entonces se han impuesto en la categoría de mejores actores de serie drámatica.



Por su parte, 'The Vampire Diaries' venció en la categoría de mejor serie de fantasía o ciencia-ficción, batiendo a fuertes adversarias como 'Teen Wolf' o 'Once Upon a Time'. Los actores protagonistas, Ian Somerhalder y Nina Dobrev, recogieron ambos un premio, así como Candice Accola en el papel de mejor 'robaescenas' femenino. En la categoría de comedia, se impuso 'The Big Bang Theory'.