Primera y reveladora imagen de Alison Dilaurentis en 'Pretty Little Liars: The Perfectionists'

El final de 'Pretty Little Liars' en el verano de 2017 fue un duro golpe para todos sus fan, que llevaban viviendo el misterio y la drama de las adolescentes que habitaban en Rosewood y los tormentos de 'A' durante siete temporadas.

Nada más llegar a su fin, Freeform anunció que que habría un spin-off titulado 'The Perfectionists' con parte de los protagonistas de la serie madre, como Sasha Pieterse.

En esta nueva versión, Alison Dilaurentis se muda a Beacon Heights, en Oregon, donde ejerce de profesora universitaria. Un nuevo papel que hemos podido ver gracias a las fotografías publicadas en exclusiva por TVLine. Un nuevo trabajo que seguro que no la librará de los eventos criminales y sentimentales de su nuevo hogar.

En esta ocasión, la trama se centra en un grupo de mujeres, entre las que figuran Ava (Sofia Carson) y Caitlin (Sydney Park), que serán sospechosas del asesinato de Nolan (Chris Mason), un chico tan guapo como manipulador al que todas odiaban. Así, tendrán que enfrentarse al duro escrutinio y acoso de Claire (Kelly Rutherford), madre del chico e importante empresaria de la ciudad.

En las imágenes no solo vemos a los personajes Alison Dilaurentis, si no que también a Caitlin, Ava, Nolan y Dylan. ¡Cuánta información en un momento! No te pierdas el vídeo que contiene las imágenes.