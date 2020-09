'Pretty Little Liars: Original Sin' ya es una realidad: Todos los detalles del inesperado reboot de 'PLL'

El reinicio de la serie adolescente 'Pretty Little Liars' traerá una nueva historia y nuevos personajes, como reveló The Hollywood Reporter y se llamará: 'Pretty Little Liars: Original Sin'. Llega diez años después del estreno de la serie original, que además contó con dos spin-offs que no funcionaron como la original: 'Ravenswood' y 'The Perfectionists'.

La nueva producción llega a manos de Roberto Aguirre-Sacasa ('Riverdale'), la gallina de los huevos de oro de The CW, que revisitará la historia llena de secretos en un nuevo pueblo, Millwood, aunque en el mismo universo que nuestras mentirosas favoritas.

La historia en la actualidad se basa en un nuevo grupo de adolescentes que empiezan a ser atormentados por un asaltante anónimo y son obligados a pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas, y por el suyo propio. Una nueva generación de "pequeños mentirosos" a quienes la oscuridad y los secretos seguirán persiguiéndolos y no podrán hacer nada para pararlo, según ha informado HBO Max. La plataforma que acogerá el esperado reboot definió en un comunicado que la nueva versión será un "drama oscuro, furioso y teñido de horror".

Por su parte Aguirre-Sacasa escribió en Instagram: "Secretos para morir. Pecados por los que matar. Una nueva generación de pequeñ@s mentiros@s. Muy honrado y emocionado de trabajar en este proyecto".

"Somos tan fans de lo que I. Marlene King y su icónico elenco crearon ('Pretty Little Liars'), sabíamos que teníamos que tratar la serie original y hacer algo diferente. Así que nos apoyamos en el suspense y el horror para esta versión que con suerte rendirá honor a aquello que más gusto a los fans, mientras se mezclan nuevos e inesperados elementos", aseguró Aguirre-Sacasa y la co-productora ejecutiva/escritora Lindsay Calhoon Bring en una declaración.

