El presidente de la CBS asegura que "'The Big Bang Theory' durará mientras todo el mundo quiera"

El pasado mes de mayo, Kunal Nayyar, hizo saltar las alarmas sobre la continuidad de ‘The Big Bang Theory’. El actor, que interpreta a Raj Koothrappali en la ficción, comentó durante un acto en Londres que la décima temporada de la serie, que se estrenará el 19 de septiembre en Estados Unidos, “podría ser la última”.

Con 10 temporadas a sus espaldas, los rumores sobre un final son inevitables, pero en CBS no tienen pensado dar carpetazo tan pronto a una de sus series estrellas. De hecho, según publica Entertainment Weekly, dentro de la cadena se muestran “seguros” de que ‘The Big Bang Theory’ seguirá más allá de su temporada número 10.

La serie durará “mientras todo el mundo quiera”, ha asegurado el presidente de CBS

“Estamos bastante seguros de que todos los involucrados quieren más ‘Big Bang’ pasada la décima temporada”, afirmó Glen Geller, presidente de CBS Entertainment, ante los miembros de la Asociación de Críticos de Televisión.

Eso sí, para que esto se produzca, primero habrá que renovar al elenco de la serie, cuyo contrato expira al final de esta temporada. “Sé que Warner Bros hará esos acuerdos”, dijo Geller sobre este asunto.

En lo que no se pronunció el presidente de la CBS fue a la hora de anunciar una fecha para confirmar la serie, pero en cuanto a la duración de la serie, el directivo dejo que ésta seguirá “mientras todo el mundo quiera mantener ‘Big Bang’ en el aire”. “Espero que sea para siempre”, añadió.

Por su parte, Steven Molaro, productor ejecutivo de la serie, reconoció que tiene una idea de cómo podría acabar la serie, aunque “realmente no hemos hablado de ello”. “Hasta que nos nos acerquemos al final no pensaré en ello, porque me pone triste”, confesó.