La "preocupación" de David Harbour por Millie Bobby Brown, su 'hija' de 'Stranger Things'

David Harbour es uno de los actores de 'Stranger Things' que más detalles está dando sobre la nueva entrega. Estas últimas semanas contaba algunas novedades que veremos de Hopper, su personaje, en la esperada temporada 4

Además, el cast de la serie siempre ha demostrado ser una gran familia tras las cámras. De hecho, David Harbour y Millie Bobby Brown han llevado más allá de sus personajes la relación paternal que tienen y fuera del set de rodaje han demostrado lo bien que se llevan.

Esta relación ha llegado hasta el punto de llegar Harbour a preocuparse como si fuese el padre de verdad de Millie, y es que el actor sufrió por su compañera cuando sucedió el problema con el tiktoker Hunter Eco.

Millie Bobby Brown y su supuesto exnovio tiktoker

La polémica empezó cuando el tiktoker Hunter Eco afirmó en un directo en su cuenta que había salido con la actriz cuando ella era menor y que incluso habían mantenido relaciones sexuales.

Millie reaccionó a esto con un mensaje que compartió su equipo legal: "Sus comentarios no solo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y odiosos. En lugar de participar en un discurso público con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que detenga este comportamiento de una vez por todas".

La preocupación de David Harbour por Millie Bobby Brown

Y parece que David Harbour ha sentido una gran preocupación por su compañera Millie Bobby Brown, que son casi familia. El actor, durante su entrevista en el podcast That Scene with Dan Patrick contaba su relación con Millie: "Siempre he tenido una relación especial con ella porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes que nadie en esta gran familia".

Harbour afirma que siente "un sentimiento protector por ella. Siento una preocupación muy real. Me preocupo por ella y por la fama y por todo los problemas que tiene por ello. Y siempre he sentido una especie de sentimiento paternal hacia ella", asegura.

Seguro que te interesa:

"Me conoció en mi peor momento físico": David Harbour cuenta cómo su mujer, Lily Allen, se enamoró de él