"No preferiría estar en ningún otro sitio": Mayim Bialik de 'The Big Bang Theory' habla de su nuevo proyecto

El primer episodio de la sitcom de 'The Big Bang Theory' en el que apareció Mayim Bialik dando vida al personaje de Amy Farrah Fowler, fue en el episodio de 'La excitación lunar'. Su papel como la novia del analítico Sheldon Cooper (Jim Parsons), conquistó el corazón de los fans y le hizo aumentar notablemente su popularidad. Ahora, tras un par de años desde que se emitió el último episodio, Bialik tiene un nuevo trabajo.

Mayim será la presentadora invitada del concurso estadounidense 'Jeopardy'. En el programa se realizan preguntas a los jugadores sobre numerosos temas como historia, literatura, ciencia, deportes… La actriz está tan ilusionada con su participación en este juego, que ha decidido compartir su alegría con todos sus seguidores a través de una publicación de Instagram.

"¡Estoy feliz de estar al servicio de mi familia de Jeopardy! ¡No hay ningún otro lugar en el que desearía estar!", escribía la artista en la descripción de la imagen. Inmediatamente después, recibía numerosos mensajes de apoyo y felicitación por parte de sus seguidores.

¿Cómo ha conseguido Mayim Bialik este puesto?

Alex Trebek fue el presentador del programa durante 37 años, pero falleció en el pasado 2020, tras luchar durante varios años contra un agresivo cáncer de páncreas. Después de la muerte de Trebek, le reemplazó Mike Richards, pero este renunció al puesto por haber realizado ciertos comentarios inapropiados que causaron un gran revuelo en las redes sociales. Pese a su renuncia, mantuvo su puesto como productor ejecutivo del programa.

Los directores del programa pasaron meses haciendo castings para el puesto, en el que llegaron audicionar a Ken Jennings, un asiduo a la participación en concursos televisivos americanos que cuenta con el mayor ingreso en premios de todos los tiempos.

Cuando se anunció la búsqueda del presentador, los seguidores del programa utilizaron las redes sociales para hacer una campaña viral en la que el actor LeVar Burton, participase en el concurso, lo cual, le ayudó a audicionar.

Finalmente, Mayim Bialik consiguió el puesto de presentadora invitada gracias a su carácter divertido, tal y como declaró el presidente de Sony, Ravi Ahuja: "Tiene una energía maravillosa, un sentido innato del juego y una curiosidad auténtica que naturalmente representa la marca 'Jeopardy'".

La actriz presentará los 15 primeros episodios de la nueva temporada del show que empezará muy pronto a rodarse, y sus seguidores no podrían estar más entusiasmados y felices.

Seguro que te interesa:

"Siempre me sentí diferente": Mayim Bialik ('The Big Bang Theory') confiesa que no se veía 'normal' y cómo le afectó la fama