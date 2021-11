La serie 'The Big Bang Theory' duró más de una década con 12 temporadas y 279 episodios. A día de hoy sigue siendo muy recordada por sus fans y el público sigue disfrutando de sus divertidos episodios. Sin embargo, los tiempos han cambiado y algunos de los chistes o comentarios que se hicieron hace años en la serie escandalizarían a cualquiera ahora.

Los fans más acérrimos de la ficción siguen comentando ciertos momentos que son francamente difíciles de ver. Según los fans de Reddit, hay bastantes episodios y escenas problemáticas para elegir qué quizás ahora la comedia habría evitado.

Por ejemplo, al público no le hacen gracia los ataques indirectos hacia la comunidad trans a lo largo de la serie. Uno de los usuarios ha comentado varios ejemplos de diálogos relacionado con esto: "Cuando Stuart estaba hablando con Leonard sobre su terrible cita con Penny, dijo que ser llamado por el nombre Leonard era mejor que escuchar: 'Sabes que soy un tío, ¿verdad?'".

"Howard admitiendo que una vez le robó una prostituta transexual y que esa cita ni siquiera forma parte de sus 10 peores citas de todos los tiempos. La parte del chiste sobre 'la prostituta' no era la intención de la broma; la 'transexual' sí", es otro de los ejemplos que plantea este usuario.

Howard y Bernadette en 'The Big Bang Theory' | Michael Yarish/Warner Bros. Entertainment Inc

El osito webcam, ¿broma o acoso?

Sin embargo, cuando se trata del momento más embarazoso, este podría llevarse la palma. Cuando Howard (Simon Helberg) va a casa de Penny (Kaley Cuoco) pidiendo ayuda para recuperar a Bernadette, la conversación entre los dos da un gran giro. En un momento Penny revela que Howard le había regalado un oso de peluche con una webcam escondida en su interior.

Los fans de Youtube están de acuerdo en que Chuck Lorre y el equipo ejecutivo cruzó la línea con esta conversación, ya que esa 'broma' es puro acoso y eso no es ninguna broma. "Tengo que ser honesto, se pasaron de la raya con la espeluznante perversión de Howard. Regalar a alguien un peluche con una webcam... podría ir fácilmente a la cárcel", escribe un fan.

"Esto no es realista, si yo encontrara una webcam dentro de un oso de peluche que me ha regalado un tío le daría una patada en los huevos y no le dejaría entrar en mi apartamento", añade otro. Otra persona ha apuntado: "Vale, Howard se pasó de la raya con lo del oso de peluche… incluso el público se quedó boquiabierto en lugar de reírse".

Está claro que, a día de hoy, algunas bromas de la serie no tienen el mismo significado que tenían antes, algo que indica que afortunadamente los tiempos (y las mentalidades) están cambiando.

