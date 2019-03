Pokemon Go protagoniza un pseudocapítulo de 'Black Mirror'

CREADO POR UN FAN

'Black Mirror' es la serie británica que gira en torno al efecto de la tecnología en nuestras vidas y, como Pokemon Go se ha convertido ya en un fenómeno mundial, el creador de vídeos Patrick H. Willems ha decidido que el juego merece tener otro punto de vista. El cortometraje plantea la teoría de que Pokemon Go no es solo un juego, sino una distracción de Nintendo para poner en marcha un plan que domine nuestras vidas.