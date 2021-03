Piers Morgan se remarca en lo que dijo sobre Meghan Markle tras abandonar enfurecido 'Good Morning Britain'

El periodista Piers Morgan ha roto su silencio sólo unas horas después de abandonar airado el programa que presenta en Reino Unido, 'Good Morning Britain'.

Este miércoles por la mañana ha explicado en un tuit que "el lunes dije que no creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y todavía sigo sin hacerlo. Si lo hizo, está bien. La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones".

El tuit iba acompañado de una imagen del primer ministro Winston Churchill, junto a la cita "la idea de la libertad de expresión de algunas personas es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien responde, es un ultraje".

Morgan dijo el lunes que no creía a la duquesa de Sussex cuando le dijo a Oprah Winfrey que tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en el Palacio de Kensington. El martes aclaró su punto de vista, explicando: "No me corresponde a mí cuestionar si ella tuvo pensamiento suicidas, no estoy en su mente y eso es para que ella lo diga".

The Sun informó que los jefes de ITV querían que Morgan pidiera perdón en directo, pero él se negó y abandonó Good Morning Britain. Su copresentadora de más de cinco años, Susanna Reid, ha comenzado esta mañana de miércoles el programa en solitario y se refirió a la marcha de Morgan diciendo: "Ciertamente va a ser muy diferente, pero los programas continúan y así seguimos". Ella no ha pedido disculpas en nombre de Morgan.