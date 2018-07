Piden a los fans de 'Breaking Bad' que paren de lanzar pizzas al tejado de la casa de Walter White

Hace ya más de un año y medio que 'Breaking Bad', la exitosa serie de AMC concluyó, pero pese a ello sus miles de fans continúan haciendo homenaje a las vivencias de Walter White, aunque no siempre de la mejor forma. Y es que unos seguidores no paran de arrojar pizzas al tejado de la casa donde Walter White y su familia. Un homenaje que muchos pueden ver comooriginal y divertido si no fuera porque en esa casa ahora vive una familia.



Con esta acción, los fans tratan de imitar el momento en el que Walter White tira una pizza al tejado de su casa antes de irse enfadado, en el episodio 'Caballo sin nombre' de la tercera temporada.



Las reacciones de los miembros de 'Breaking Bad' no se han hecho esperar y no parecen estar muy orgullosos. Vince Gilligan, el creador de la ficción y Jonathan Bancks, que daba vida a Mike Ehrmantraut, se han manifestado en contra de estos actos.



Gilligan ha calificado de "idiotas" a estas personas y opina que "no hay nada de original ni de divertido en lanzar pizzas al techo de la casa de otras personas".



Bancks por su parte fue más duro con los seguidores y aseguró que "si estás haciendo esto corrige tu comportamiento, no es 'cool' tratar a las personas de esta forma".



Bancks participa ahora en el spin-off de 'Breaking Bad', 'Better Call Saul', que se centra en la vida del infalible abogado de Walter White, Saul Goodman. La ficción batió récord y se convirtió en el estreno más visto en una cadena de pago con 4,4 millones de espectadores.