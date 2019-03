'Los Picapiedra' vuelven de la mano del creador de 'Padre de Familia'

'Los Picapiedra' volverán a la televisión. Y lo harán de la mano de Seth MacFarlane, el creador de la más que irreverente y desternillante serie de animación 'Padre de familia'.



Según anunció la cadena Fox, MacFarlane dará una visión del siglo XXI a la clásica comedia animada de la década de los sesenta y que aborda las vidas de Pedro Picapiedra; su esposa, Wilma, y sus vecinos Pablo y Betty Mármol.



"El primer personaje de caricaturas que dibujé a los dos años fue Pedro Picapiedra", señaló MacFarlane en un comunicado. "Es bueno que las cosas se repitan, algo que me permitirá producir la última encarnación de esta gran franquicia", insistió.



"Además, creo que al fin Estados Unidos está listo como país para una comedia acerca de un tipo bobo y obeso con una esposa que es demasiado buena para él", agregó en tono irónico. No en vano son muchos los que ven en 'Los Picapiedra' el antecedente claro de series exitosas de la actualidad como el propio 'Padre de familia' o la longeva Los Simpson.



La nueva serie animada presentará la visión moderna de MacFarlane acerca de las vidas de los Picapiedra y los Mármol, dos esforzadas familias de clase media que viven las comodidades de la vida moderna en el pueblo de Piedradura, en la era de los dinosaurios.



El presidente de Fox Entertainment, Kevin Reilly, indicó que la cadena espera presentar sus personajes prehistóricos a "toda una nueva generación". "Fox ha sido por mucho tiempo el hogar de simbólicas familias como los Simpson y los Griffin, así que no me cabe duda que los Picapiedra y los Mármol irá adecuadamente en nuestra sintonía", agregó Reilly.



Fox agregó que la producción comenzará durante el otoño de 2011 y que podría ser emitida alrededor de 2013. 'Los Picapiedra' será una producción conjunta de 20th Century Fox Television y Warners Bros. Television, dueña de la colección de títulos animados de Hanna-Barbera. 'Los Picapiedra' apareció por primera vez en la televisión estadounidense durante la década de 1960 y ha inspirado diversos especiales, tres películas de Hollywood y videojuegos.