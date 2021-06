Phoebe Dynevor cuenta la forma en que seguirá presente Regé-Jean Page en 'Los Bridgerton'

'Los Bridgerton' causó sensación con su primera temporada con sus trajes de época, sus cotilleos de la alta sociedad y la química de sus protagonistas, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page.

Los intérpretes de la pareja de Daphne Bridgerton y el duque de Hastings tuvieron una conexión instantánea y enamoraron al público con su historia. Sin embargo, como dictan las novelas de Julia Quinn en las que se basa la serie, la nueva temporada tendrá una nueva pareja en la que centrarse.

En parte debido a esto, Page anunciaba que no volvería para dar vida al duque, algo que fue un shock para los fans. Ahora su compañera Phoebe, que sí retomará su papel, ha hablado de cómo abordarán su salida.

Aunque Daphne y Simon terminaron la temporada felices y formando una familia con su primer bebé, no veremos a Regé en la temporada 2 que ya está rodando. No obstante, Phoebe ha asegurado a The Wrap que el duque seguirá presente y también su hijo.

"Creo que definitivamente habrá muchas referencias a él. Y veremos al bebé", revela, apuntando que la temporada simplemente "se centrará más en la relación [de Daphne] con la familia Bridgerton".

"Es definitivamente diferente. Lo he dicho más veces, pero creo que los fans que han leído los libros y lo conocen saben que cada temporada se centra en el viaje de un hermano diferente. Pero creo honestamente que esa es la maravilla de esta serie a largo plazo, poder ver diferentes historias de amor", asegura.

La temporada 2 de 'Los Bridgerton'

En esta nueva temporada, la serie abordará una nueva historia protagonizada por el hermano de Daphne, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Basada en la novela de Quinn 'El vizconde que me amó' la nueva temporada cuenta con nuevos fichajes y presumiblemente una nueva protagonista: Simone Ashley, la actriz de 'Sex Education'.

Ashley interpretará a Kate Sharma, una joven de la alta sociedad que llega a Londres junto a su familia y que en su fichaje se describía como "una joven mujer inteligente, de opiniones fuertes y que no sufre por ningún tonto, incluyendo y mucho a Anthony Bridgerton".

