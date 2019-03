Peter Sarsgaard, el nuevo villano de 'The Killing'

Hace unas semanas supimos que AMC había decidido renovar 'The Killing' por una tercera temporada, a pesar de haber anunciado su cancelación cuando finalizó la segunda tanda de capítulos. Tras meses de rumores, finalmente la cadena de cable estadounidense confirmó la tercera entrega, con los actores protagonistas de las dos primeras. Pero les faltaba el "villano" que buscar.



Según informa The Hollywood Reporter, la tercera temporada ya cuenta con su primer fichaje: Peter Sarsgaard. Según informa el portal EW, el actor dará vida a Tom Seward un condenado a muerte que ha estado entrando y saliendo del sistema por delitos violentos desde que tenía diez años.



Éste será el primer papel recurrente de Sarsgaard en una serie de televisión. Al actor le hemos podido ver en largometrajes como 'Linterna Verde' o 'Boys Dont Cry'. Sarsgaard fue nominado a un Globo de Oro a Mejor actor secundario por su interpretación en 'El precio de la verdad'.



La trama de la tercera temporada de 'The Killing' comenzará un año después de donde terminó la segunda tanda de capítulos. Después de la resolución del asesinato de Rosie Larsen, Linden abandonó el cuerpo de policía. Sin embargo cuando su ex-compañero, Holder, empieza a investigar una serie de asesinatos que están relacionados con un caso anterior suyo, Linden se verá forzada a regresar a su antigua vida.



Mireille Enos ('Big Love') y Joel Kinnaman ('El invitado') también regresarán a 'The Killing' para volver a dar vida a Sarah Linden y Stephen Holder, respectivamente. Sin embargo, algunos de los compañeros de Enos y Kinnaman no volverán a la ficción en la nueva temporada, como es el caso de Billy Campbell y Michelle Forbes.