Peter Gould: "La línea temporal de 'Better call Saul' será flexible"

Los seguidores de 'Breaking Bad', que esperan con ganas el regreso de Walter White en 'Better Call Saul', están de enhorabuena ya que Peter Gould, el productor del 'spin off' de la ficción, ha anunciado que la línea temporal será "flexible" para facilitar el posible regreso a la ficción del actor de Bryan Cranston. "Esto nos da la capacidad de traer de vuelta a los personajes que fueron asesinados en la serie", ha afirmado el productor.

De momento, varios personajes de 'Breaking Bad' tienen asegurada su presencia en 'Better call Saul': su protagonista, el abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y también Jesse Pinkman (Aaron Paul).



No obstante, Peter Gould ha querido dejar claro que su objetivo no es resucitar 'Breaking Bad': "Queremos hacer una serie que destaque por sí misma, con su propia historia y su propia marca personal. Creemos que es una historia que merece la pena ser contada". El productor asegura que nunca soñaron con tener un éxito como el de 'Breaking Bad' y "el amor que ha inspirado en sus fans". Por eso, sienten la responsabilidad de hacer con 'Better Call Saul': "el mejor trabajo posible y contar la mejor historia".



Actualmente la primera temporada de 'Better Call Saul', que se está rodando en Albuquerque (Nuevo México) con nuevos personajes como el Dr. Thurber (Michael McKean), se estrenará en 2015. Además, la cadena estadounidense AMC ha confirmado que esta serie contará, con una segunda temporada que llegará al año siguiente, en 2016.