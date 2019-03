Peter Dinklage desvela cómo será el final de Tyrion en 'Juego de Tronos'

Hace unos meses los actores de 'Juego de Tronos' terminaron el rodaje de la octava y última temporada de la serie. Pero hasta el próximo 2019 no podremos ver cómo termina finalmente una de las series más relevantes en la historia de la televisión.

Por ello, los únicos que saben qué pasará en esta esperada entrega son los protagonistas de la ficción quienes están concediendo varias entrevistas en las que están dando algunos datos relevantes sobre la trama.

Este es el caso de Peter Dinklage quien ha dado vida a uno de los personajes más genuinos y queridos de la ficción. El actor ha hecho una serie de declaraciones para el medio 'Entertainment Tonight' en las que ha comentado que Tyrion Lannister tendrá una "hermosa despedida".

Unas palabras con las que deja claro que le ha encantado el desenlace aunque no especifica si termina de forma dramática o no: "Lo terminaron de manera brillante. Mejor de lo que podría haber imaginado y ustedes están listos para esto. Termina maravillosamente para mi personaje, ya sea trágico o no".

Y concluye alabando a los guionistas de la serie por el gran trabajo que han hecho durante este tiempo: "No hay mejores guionistas en televisión que Dan Weiss y David Benioff".