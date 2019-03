Los personajes televisivos más influyentes de 2015

Dev Shah, protagonista de 'Master of None', una de las sorpresas que Netflix ha dado esta temporada. Creada y protagonizada por Aziz Ansari, la comedia busca dar voz a los treintañeros de una forma irónica y divertida.



El personaje de Glenn en 'The Walking Dead' ha tenido en vilo a los millones de seguidores de la ficción de AMC. Su "no-muerte" le ha convertido en uno de los personajes de 2015 para la revista 'TIME'.



Stella Carlin, el personaje que interpreta Ruby Rose en 'Orange is the new black', ha marcado la tercera temporada de la serie de Netflix. La nueva reclusa fue la obsesión de los seguidores de esta ficción, según dice 'TIME'. Constance Wu interpreta a Jessica Huang en 'Fresh Off the Boat', otro de los personajes del año para 'TIME'.



¿Quién no ha hablado de Jon Snow en 2015? Junto a Glenn de 'The Walking Dead', este personaje de 'Juego de Tronos' ha dejado a los millones de espectadores de la serie de HBO con más ganas aún de que la cadena estrene la sexta temporada (en abril de 2016).



Hillary Clinton como personaje de 'Saturday Night Live'. La parodia de Kate McKinnon como la aspirante demócrata a la presidencia de EEUU durante el programa titulado "Hillary Cold Open" hizo que la mismísima Hillary Clinton tuiteara: "Votar por Hillary es votar por cuatro años más viendo las impresiones de Kate McKinnon en 'SNL'".



'TIME' no podía dejar pasar al "PERSONAJE" del año (sí, con mayúsculas): Cookie Lyon. La protagonista de 'Empire', la serie de Fox, se corona en el primer puesto. La ficción ha sido la gran sorpresa de la temporada televisiva: durante su primera temporada, congregaba a más de 13 millones de espectadores cada semana. El carácter de Cookie ha dado lugar a incontables memes y gifs que han llenado las redes sociales.



La revista concluye su lista con una cita que diría Cookie, la matriarca de la familia Lyon: "That's my name. Take a bite".