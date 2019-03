Los 10 personajes secundarios que se convirtieron en protagonistas de la serie

El desarrollo de los personajes de una serie a veces es imprevisible y es que, los personajes que nacen en principio como secundarios, terminan haciéndose con el control de la serie. Es el caso de Daryl de 'The Walking Dead' o Saul Goodman de 'Breaking Bad'.



Daryl fue un personaje creado para amenizar la primera temporada de 'The Walking Dead'. Sin embargo, el personaje ha conseguido sobrevivir a todas las temporadas y se ha ganado el apoyo de todos los fans.



Arthur, el personaje de 'Días felices' interpretado por Henry Winkler, fue creado para aparecer en un par de episodios. Sin embargo, con el trascurso de la serie, terminó convirtiéndose en el protagonista.



'Cheers' es otro ejemplo de serie que cambió de protagonista. El doctor Frasier Crane, interpretado por Kelsey Grammer, fue creado para aparecer en tan solo siete capítulos, pero en ese corto período el personaje se ganó a la audiencia. De hecho, el 'spin-off' de la serie, 'Frasier' fue protagonizado por este personaje.



El destino de Jack Shepard, de la serie 'Perdidos', estaba claro. El personaje de Matthew Fox moría en la segunda mitad del episodio piloto, pero por petición de la cadena ABC y de un grupo de fans, su destino cambió y acabó siendo uno de los personajes más importantes.



La supervillana animada Harley Quinn apareció por primera vez en 1992. Era un personaje sádico y cruel pero se ganó a la audiencia, que incluso sufría cuando su amo, el Joker, le gastaba alguna broma pesada.



Saul Goodman, el abogado de Walter White en 'Breaking Bad', debutó en la segunda temporada. En un principio su presencia se limitaba a dos episodios, pero su gran personalidad le valió un papel permanente en la serie. De hecho, ahora protagoniza su propia serie, 'Better Call Saul'.



El interés amoroso de Howard en 'The Big Bang Theory', Bernadette, se incluyó en el elenco de la serie en la tercera temporada. Su amor hacia Howard, su paciencia y su dulce voz le han permitido convertirse en un personaje principal más.



Elmo, uno de los personajes más dulces y entrañables de 'Barrio Sésamo' cautivó a la audiencia en seguida. De hecho, su protagonismo le ha llevado a tener una sección propia, 'El mundo de Elmo'.



Spike, el villano de 'Buffy, cazavampiros', iba a desaparecer de la serie solo dos episodios después de su primera aparición. Pero su presencia agradó tanto a la audiencia que se convirtió en uno de los protagonistas en las tres últimas temporadas, e incluso hizo acto de presencia en su spin-off, 'Angel'.



Steve Urkel es quizás uno de los mejores ejemplos de personajes secundarios que subieron de categoría en una serie. El personaje interpretado por Jaleel White en 'Cosas de casa' fue creado para aparecer en un solo capítulo, pero su peculiar estilo enamoró a los espectadores y lo conviertieron en uno de los personajes más reconocidos de la televisión.