ASÍ DE LOCO ES ESTE 'CAMEO'

Si no te suena por su nombre, seguro que reconoces por su característico atuendo a este personaje de 'Toy Story' que aparece en el tercer capítulo de la segunda temporada de 'Big Little Lies'. Cuidado: si no llevas la serie al día, esta noticia contiene spoilers sobre la trama de la serie.