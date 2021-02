El personaje de Jill de 'It's a Sin' está inspirado en la vida de esta actriz de la serie

Hace unas semanas se estrenaba la serie 'It's a Sin', un drama creado por el guionista y productor televisivo Russell T Davies, autor también de 'Years and Years' o 'Queer as Flok', que retrata la vida de un grupo de amigos gays en Londres desde 1981 hasta 1991, una década marcada por la llegada del SIDA.

La serie está protagonizada por Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Nathaniel Curtis y Lydia West, quienes han brillado con sus interpretaciones pero hay un personaje que lleva el peso del grupo y que ha destacado especialmente.

Jill Baxter es Jill Nalder

Se trata del de Jill Baxter, interpretado por Lydia West. Jill es una joven actriz quien ve como sus amigos y la comunidad LGTBI empieza a ser víctima del SIDA, una enfermedad que a principios de los 80 es toda una desconocida. Por lo que se convierte en uno de los pilares más fuertes de sus seres más cercanos que se ven afectados por ella.

Pero lo que desconocíamos es que el personaje de Jill está inspirado en la vida real de una de las actrices de la serie, Jill Nalder. Y es que, Russell T. Davies ha escrito esta ficción basándose en sus propias experiencias. Así, la actriz que aparece encarnado a la madre de Jill, es en realidad la misma Jill.

Jill Nalder y Lydia West | HBO

Nalder ha escrito un artículo en primera persona donde relata cómo vivió ella misma esta década tan dura y cómo se refleja en la serie. "Cuando nuestro primer amigo de la universidad murió de SIDA a principios de los 80, la vida empezó a cambiar. Gradualmente, escuchábamos extraños susurros de personas que se mudaban de Londres y volvían a casa. Luego descubriríamos semanas o meses después que habían muerto", empieza diciendo. "Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era serio", asegura.

Tanto en 'It´s a Sin' como en la vida real Jill se convierte en una activista del colectivo LGTBI que lucha por quitar el estigma del SIDA a la vez que ayudó a enfermos o colaboró para recaudar fondos: "Recuerdo vívidamente visitar hospitales sin cesar. De esa manera, me identifico totalmente con el personaje de Lydia West, Jill Baxter, en 'It's A Sin', uno que se basa libremente en mi vida".

"Nos obsesionaron los resultados que eventualmente serían una sentencia de muerte. En las primeras etapas de la crisis del sida, hablábamos incesantemente de ello y nos preguntábamos constantemente: 'Dios, ¿lo tengo ahora?'", recuerda.

Jill define esos años como "miedo y secreto": "Miedo a la inminente pérdida de amigos muy queridos, a la enfermedad y el estigma, a cualquier tos o imperfección en la piel y a decirle a una familia que su hijo se estaba muriendo de sida cuando ni siquiera sabían que era gay".

"La comunidad LGBTQ + debe ser recordada como pionera porque no solo luchaban por sus vidas, eran conejillos de indias médicos, a veces tomaban 30 pastillas al día solo para sobrevivir", explica.

"Russell T Davies escribió 'It's A Sin' y eligió a sus propios amigos como inspiración", comenta. Para luego hablar sobre cómo ha vivido ver su propia historia en la serie y formar parte del rodaje: "Estar involucrado en compartir historias personales ya era un honor, pero ser llamado por él con la oferta de un papel fue una verdadera emoción. Interpretaría a la madre de Jill Baxter y filmar fue un placer".

"La respuesta ha sido abrumadora y creo que todos sentimos que It's A Sin es tan importante porque es una historia real la que hay que contar. Sin él, historias como esta permanecerían en la oscuridad", concluye.