La serie 'Crónicas Vampíricas' cosechó muchísimo éxito desde su estreno, tanto como para tener otras dos series: 'Los Originales', centrado en el híbrido Klaus Mikaelson y 'Legacies', que sigue a la hija de Klaus y Hayley, Hope Mikaelson en una academia que mezcla a vampiros, licántropos y brujas.

Pero sus creadores aún recuerdan cómo los fans tomaron de forma inesperada una de sus decisiones y es que ellos no esperaban el furor que desató Damon, el personaje que concibieron como un villano. Damon Salvatore, interpretado por Ian Somerhalder, llega a Mystic Falls para poner patas arriba la vida de su hermano Stefan (Paul Wesley). Aunque a lo largo de las temporadas la audiencia encontró en él un lado suave y vulnerable, a pesar de que los creadores no querían un "villano adorable".

Por eso, intentaron hacerlo lo más villano posible, para alejar esa visión de él de los fans. "Durante los primeros tres o cuatro episodios, cada vez que alguien leía un guion en la red decía: 'Sí, pero ¿cuál es el impulso de Damon? ¿Qué quiere Damon?'", cuenta Julie Plec, creadora de la serie junto a Kevin Williamson, en el podcast Binge de Entertainment Weekly, donde han hablado sobre su dificultad para encontrar la voz de Damon.

"Y nosotros estábamos como: 'Oh, Dios mío, él solo quiere ser un gil***llas'", asegura ella. "No podemos tener un villano adorable. Es genial que sea uno de los personajes favoritos de los fans, pero eso no te trae una narración real y apuestas reales", añade Williamson.

Querer revertir definitivamente la opinión de la audiencia les llevó a que Damon matase a Jeremy, el hermano de Elena (Nina Dobrev), la protagonista de 'Crónicas Vampíricas' y la chica de la Damon se estaba enamorando.

"Teníamos a este magnífico villano que no podía hacer nada malo a los ojos de la audiencia", explica Plec. "Pensamos: 'Vamos a darle algo realmente malo que es imperdonable para que podamos comprarnos otro año de Damon como el villano y Stefan como el héroe'".

Sin embargo, los fans tampoco reaccionaron con el horror que ellos esperaban, ya que simpatizaron con el "incomprendido". "Estábamos horrorizados. Estábamos como: '¿Qué hemos creado?", relata Julie Plec sobre cómo lo vivieron. "Básicamente hemos creado accidentalmente una pareja de poster para la masculinidad tóxica. Las mujeres lo amaban y no podíamos entenderlo en absoluto. Ese fue el momento", añade con incomprensión.

