Un periódico dominicano confunde a Donald Trump con el actor Alec Baldwin

Alec Baldwin y su imitación de Donald Trump en 'Saturday Night Live' no deja indiferente a nadie. El propio Trump se quejó de los 'scketches' protagonizados por el actor, aunque no parece que vaya a dejar de hacerlos con el magnate en la Casa Blanca.

La última noticia que ha generado su imitación es la confusión del diario 'El Nacional', uno de los periódicos más leídos de República Dominicana, que ha publicado una foto de Alec Baldwin imitando a Donald Trump creyendo que se trataba de una foto del presidente de EEUU.

Dominican newspaper uses picture of Alex Baldwin instead of president Trump. pic.twitter.com/exxsAufnrd