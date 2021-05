"He perdido 10 kilos": James Corden se sincera sobre cómo se siente tras cambiar su estilo de vida

El 1 de enero de 2021 James Corden se planteó seriamente que tenía que hacer algo con el estilo de vida que había llevado los últimos años y que había llegado la hora de hacer algo al respecto. Así, desde entonces se ha dedicado a llevar una mejor alimentación y hacer deporte.

Ahora, cuatro meses después James ha empezado a ver algunos resultados y ha revelado que ha perdido 10 kilos en su reciente entrevista a 'The Zoe Ball Breakfast Show'. Además, el presentador de 'The Late Late Show' ha hablado del secreto detrás de este nuevo cambio se debe a que lo importante es cambiar tu estilo de vida no ponerse a dieta.

"Este es mi consejo, y ni por un minuto estoy diciendo que he resuelto esto, pero he hecho todas las dietas del mundo", afirma James. "Las he hecho todas y me he dado cuenta de que la idea de ponerse a dieta es incorrecta. No estar a dieta va a cambiar la forma en la que comes. Y va a cambiar la forma en la que comes para siempre. Solo mira esto como: Así es como comes ahora", explica el actor.

James Corden también habló de que él odia hacer deporte pero que su mujer le está ayudando en esto creando circuitos que pueda hacer: "Mi esposa está planeando un pequeño circuito para nosotros después de esto, así que lo haremos juntos. Hacemos pesas y pequeñas carreras y me quejo constantemente"

"Dentro de un año todos estaremos tan rotos. Será una locura. Seré como LA ROCA", bromea James.

Así comunicó la decisión que había tomado

James Corden se ha puesto en manos de WW International (antes conocido como Weight Watchers) para que lo guíen a lo largo de este camino. Fue a principios de año cuando comunicó la decisión que había tomado.

"Me di cuenta de que todos los años durante la última década, probablemente incluso desde hace 15 años. El 1 de enero, me dije a mí mismo y a cualquiera que escuchara que esto es todo, este es el año en el que voy a ponerme a dieta. Voy a perder un montón de peso. Estoy harto de mi apariencia. Estoy harto de no ser saludable y esto es todo, este es el año en que lo estoy haciendo", afirmaba Corden en YouTube.

"Y por eso, durante las Navidades me he comido todo lo que hay en el frigorífico porque en mi cabeza, en enero, estoy empezando esta dieta y va a ser un éxito y como ves, bueno, no lo ha hecho", decía entonces.

"Comenzó a deprimirme de una manera en la que nunca había sido capaz de apegarme a algo así y creo que probablemente he pasado mucho tiempo aceptando que este es mi cuerpo y eso es todo. Pero estoy realmente enfermo y cansado de hacer lo mismo todos los años", decía.

Además, después hizo un comunicado a través de la cuenta de Facebook de WW donde explicaba los motivos por los que había tomado este decisión: "Quiero cambiar la forma en que vivo. Quiero ser mejor para mis hijos y mi familia. No quiero despertarme cansado o sentirme avergonzado cuando persigo a mi hijo en el campo de fútbol y me quedo sin aliento después de tres minutos. El peso no es el problema, es el bienestar lo que estoy listo para abordar".