Pequeñas pinceladas brillantes de la nueva entrega de 'Asylum'

Hace unos días aparecían los seis primeros teasers de la segunda temporada de 'American Horror Story: Asylum'. Pero la promoción que está haciendo FX de la serie no termina ahí: tres nuevos vídeos que manteinen la misma línea que los anteriores... perturbadores y tenebros. La segunda temporada llegará a las pantalla estadounidenses el próximo 17 de octubre.



La verdad, si alguien se confunde a las personas que aparecen en el primero de los vídeos con zombies, es totalmente entendible. Y aunque no lo son, sí que se comportan como estos, teniendo en cuenta que se pelean por un cubo lleno de carne... muy parecido al cubo de la primera promo, ¿alguna relación?







En el siguiente de los vídeos, el escenario es el mismo y las escenas son muy parecidas al de la promo anterior, ya que aparece el mismo grupo de personas. Lo único que cambia es que esas personas en lugar de pelearse por carne, sostienenen a una monja.







En esta ocasión, en la novena y última de estas nuevas promos, vemos a una joven que abre la boca para poder recibir una curiosa "comunión" ya que le dan una pastilla como si de hecho estuviera comulgando frente a una monja a la que no vemos la cara.







No sabemos cuantas promos quedan por desvelar al respecto de esta segunda temporada de 'American Horror Story', pero no sería extraño que una vez emitidas todos los avances, se hiciese un vídeo recopilatorio en donde se viese, de una vez por todas, el sentido de los vídeos.



En esta nueva temporada de la aclamada serie de Ryan Murphy, veremos la vuelta en diferentes roles, de Jessica Lange, Zachary Quinto, Sarah Paulson, Evan Peters y Lily Rabe. Además de los recién llegados Chloe Sevigny, Lizzie Brocheré , Joseph Fiennes, James Cromwell, Britne Oldford, Mark Consuelos, Clea Duvall, Jenna Dewan, Franka Potente y Chris Zylka.