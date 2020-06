Mayim Bialik triunfó cuando sólo era una adolescente en la recordada serie 'Blossom'. Unos cuantos años después la actriz volvió a participar en una ficción de éxito mundial, 'The Big Bang Theory'.

Lamentablemente hace ahora un año la serie llegó a su fin y ahora la intérprete de Amy Farrah Fowler ha hablado en una entrevista a Metro sobre este final.

Además, ha admitido algo que igual sorprende a los fans, y es que Bialik ha explicado que "nunca he visto la mayoría de los episodios. Nunca me veo en la televisión, no me he sentado y visto un episodio de nuestra serie".

Obviamente no ha permanecido ajena a la ficción en la que ella participa: "He visto secuencias en el escenario cuando se las enseñan a la audiencia, pero no, no me veo a mí misma. Vi piezas del capítulo final, pero estuve allí, ¿sabes?".

Haciendo balance de cómo se sienten un año después, Bialik considera que "todo el reparto habló un poco sobre esto estando juntos, pero creo que la realidad de la finalización de la serie tardó mucho tiempo en tomar cuerpo".

En este sentido, explica que "lo que me pareció más raro no fue cuando terminamos de grabar en primavera, sino en otoño, cuando hubiéramos vuelto a trabajar".

Mayim no es la única que ha hablado sobre esto un año después del final, y en el vídeo de arriba puedes ver el testimonio de otra de las protagonistas de la serie, Kaley Cuoco.

