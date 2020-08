'The Big Bang Theory': El curioso motivo por el que Penny dejó de ser camarera y que nadie sabía

La serie 'The Big Bang Theory' comenzó su andadura en el año 2007 y terminó de emitirse en el año 2019, y con ella todas las historias de sus queridos personajes, ante la mirada de miles de seguidores.

Además, Neox batió record de audiencia con el último capítulo de la serie con un 4,4% de share, y es que las vivencias de Sheldon, Leonard, Penny y compañía cautivaron a los espectadores durante doce temporadas.

Ahora que ya no vamos a poder disfrutar de estas grandes historias, muchas son las curiosidades y explicaciones que están surgiendo sobre algunos momentos de la serie. Desde la relación amorosa de Kaley Cuoco y Johnny Galecki hasta los secretos del enlace más esperado. La rueda de 'The big bang Theory' no para de girar desde que la sitcom bajó el telón.

Ahora se resuelve el misterio del cambio de trabajo de Kaley Couco durante la serie. Así pues, aunque se dedicaba a perseguir su sueño de ser actriz, la que fue camarera en el restaurante 'The cheesecake factory', se coloca detrás de la barra a servir bebidas en el mismo restaurante. Sin embargo, esta modificación no pasó desapercibida para los seguidores de esta sitcom, quieres ya pueden conocer el por qué en el vídeo superior.

Los fans a menudo consiguen atar más cabos que los propios guionistas. Aun así, los seguidores de 'The Big Bang Theory' ya tienen una repuesta más a muchas de las preguntas que se continúan planteando un año después del final de la serie.

SEGURO QUE TE INTERESA:

'The Big Bang Theory': La tajante respuesta cuando le preguntan a Mayim Bialik si es amiga de Kaley Cuoco y Jim Parsons