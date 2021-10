Penn Badgley revela lo duro que ha sido el rodaje de la temporada 3 de 'You'

La temporada 3 de 'You' ya está aquí y los fans por fin tendrán todas las respuestas que necesitaban, eso sí, también se abren nuevos misterios. La nueva paternidad de Joe en la serie ha llegado para darle más de un problema al personaje.

Pero lo más curioso de todo es que el actor que interpreta a Joe, Penn Badgley, también ha sido padre con su mujer la cantante Domino Kirke. Ambos se casaron en 2017 y en febrero de este año ambos anunciaron que estaban esperando un hijo. Y el pasado mes de agosto la pareja dio la bienvenida al mundo a su hijo.

Ahora el actor se ha sincerado sobre cómo su paternidad le ha dificultado en la preparación de la temporada 3 de 'You': "Lo gracioso es que sentía mucha curiosidad sobre cómo mi paternidad iba a influir en mi experiencia con Joe y la actuación que tengo con él", cuenta en Access Hollywood.

Y continúa: "A veces no me ayudaba en nada porque yo estoy teniendo una experiencia alegre y ligera, mientras que Joe está petrificado. Está completamente asustado, y por supuesto, puedo identificarme con el miedo, pero está tan mórbido en su obsesión, una especie de autoconservación".

"Un instinto primario al que a veces me resulta difícil llegar, ¿Sabes a lo que me refiero? A veces la escena dependía de ello", termina diciendo el actor.

¿Qué podemos esperar de la temporada 4 de 'You'?

Ahora que ya hemos disfrutado de la tercera temporada de 'You' muchos fans desean saber qué vendrá en la temporada 4 de la serie. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de la temporada 3 de 'You', por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

En una entrevista con Collider Sara Gambler, la showrunner de la serie, ha explicado lo que puede llegar: "Y lo dejamos tras haber perdido o haber sentido que tenía que dejar ir todo lo que realmente le importaba", empieza contando.

Y termina: "Entonces la historia a partir de aquí, si es que podemos contarla, será sobre cómo el protagonista recupera algo de eso o cómo encuentra algo más, porque si el Joe que conociste en la primera escena del piloto. Donde suena la campana en el librería y entra la chica de los pantalones vaqueros, si entonces tenía un agujero que necesitaba llenar en su corazón, ahora tiene como 17".

Seguro que te interesa:

Una fan le pide a Penn Badgley, Joe en 'You', que la secuestre y este le responde