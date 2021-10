Penn Badgley responde a la posibilidad de que Cardi B aparezca en la temporada 4 de 'You'

En un evento promocionando la nueva temporada 3 de 'You', su protagonista, Penn Badgley, ha comentado que no se le dan muy bien las redes sociales, y ha nombrado a Cardi B como un buen ejemplo de alguien que sabe usarlas: "Para mí es un lugar lleno de matices y, a pesar de que muchos podrían juzgarlo como payasadas, siento que ella tiene una relación muy auténtica con eso, y creo que es por eso que gusta tanto a la gente".

Al ver este vídeo, Cardi B se ha vuelto loca y no ha podido contener su emoción como bien demuestra en uno de sus tuits: "¡OOOOMMFFFGGGGGG ME CONOCE! ¡OMMMGGGG! Es decir, soy famosa famosa". Es evidente que la exitosa cantante de R&B ha sentido pura emoción al conocer que Penn, no solo la conoce, sino que la admira.

El actor de 'Gossip Girl' también se ha quedado sin palabras, puesto que ha respondido al tuit: "I…". Además, Penn se ha cambiado la foto de perfil de su cuenta de Twitter y ahora su avatar es una foto de Cardi B. Ella no ha perdido el tiempo y, rápidamente, ha hecho lo mismo, por lo que su foto de perfil es una imagen de su personaje, Joe, en 'You'.

También le ha contestado al breve tuit con un divertido vídeo en el que aparece un niño diciendo: "¿Eres tú? ¿O soy yo? No, ese no soy yo".

¿Saldrá Cardi B en la temporada 4 de 'You'?

Tras una semana de divertidas interacciones en las redes sociales con Penn Badgley, Cardi ha sugerido que a lo mejor debería aparecer en la próxima temporada de 'You', y su concepto se ha viralizado.

Es más, actualmente, la biografía oficial de Netflix en Twitter es: "¡Petición para que Cardi B sea estrella invitada en la cuarta temporada de 'You'!". Casi inmediatamente, Cardi B ha etiquetado a Netflix en un tuit con un pantallazo de su biografía y ha ofrecido su propia idea para hacer de protagonista en la próxima temporada: "¡Así que es el episodio 1 y estoy cerrando la semana de la moda de París! Me doy la vuelta y ahí estás TÚ ("YOU"). Ok termínalo Netflix".

Por otra parte, Penn acaba de estar en el programa 'Jimmy Kimmel Live!' y, durante su entrevista, ha mencionado su nueva amistad con la rapera y si cree que podría hacer un cameo en la serie: "Bueno, no lo sé, definitivamente no puedo decirlo".

También revela que está circulando una petición para que Cardi B pueda realmente aparecer en la próxima temporada: "Pero en realidad hay –creo que esto es cierto– hay una petición real de Change.org". Y es cierto, actualmente, la petición tiene más de 750 firmas.

Jimmy continúa preguntando a Penn si hay algún rumor sobre la posibilidad de que la rapera hiciera un cameo, pero el actor aclara que no tiene conocimiento de ningún desarrollo en ese frente: "No puedo decirlo porque no lo sé".

