¿Lo ha pegado con Photoshop? Las dudas sobre esta foto de Britney Spears junto a su novio Sam Asghari

Britney Spears conoció a Sam Asghari en el 2016, concretamente durante el rodaje del videoclip de 'Slumber Party'. Tras varios años de relación, Asghari sigue estando al lado de la cantante en momentos tan complicados como los que ha vivido la artista en su contienda legal contra su padre por la tutela.

Entre los vídeos que Spears comparte bailando y disfrutando de la música, Britney compartió una fotografía junto a su chico en la que escribía: "Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida, pero también ha demostrado cocinar exageradamente bien", comentó en la descripción la artista. "¡Franquicia de 'Fast and Furious' no os perdáis a vuestra próxima estrella!", concluía.

Aunque ella quisiera demostrar a sus seguidores de Instagram lo feliz que es con Sam y la pareja tan adorable que forman, le salió mal la jugada. Sus fans se percataron de un pequeño detalle que demostraría que el selfie que posteó la cantante, se trata de una imagen retocada.

Sam parecía haber sido editado y añadido con Photoshop en la fotografía, lo cual indica que no estaba presente cuando fue capturada. "Parece un poco retocado", escribió un seguidor de Britney.

"¡Yo también me di cuenta de eso! Hay una mancha muy obvia en su cintura", comentó otra persona. "Estoy de acuerdo. Mira su brazo. No creo que en realidad estén uno al lado del otro", le replicó otro usuario.

"En su estomago y sus pantalones parece que hay algo sospechoso", afirmó otro seguidor.

Échale un vistazo a la imagen, ¿tú crees que es real o no?

Otras fotografías de Britney que han causado mucho revuelo

La cantante ha querido compartir en Instagram varias fotografías de ella en topless y ha detallado muchas cosas, como por ejemplo, el motivo por el que su pecho parece más grande.

"No chicos, no me he operado las tetas en tan solo una semana, ni estoy embarazada. ¡Tengo tetas en estas fotos porque me he hinchado a comer!", comenzó escribiendo la cantante en uno de sus últimos post.

"Antes de mostraros más fotos de mi cuerpo, quiero que entendáis mis pensamientos sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa de ropa, y no, no estoy hablando en un club de striptease o de una actuación. Solo en una escala práctica de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano, ¡es ridículo! Y la reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una prenda es 'Maldita sea, me siento mejor', por eso crees que te ves mejor", continuó Britney.

Te lo contamos todo, haciendo click aquí.

