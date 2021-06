"Sólo quiero presumir de ella": Pedro Pascal publica unas bellísimas fotos de su hermana Lux Pascal tras su transición de género

La actriz y modelo Lux Pascal, antes conocida como Lucas Balmaceda, hizo público su cambio de género en febrero de este año.

Su hermano, el famoso actor Pedro Pascal ('Juego de Tronos' y 'The Mandalorian'), ha apoyado a su hermana desde el primer momento durante este camino de transición y ahora la ha felicitado así de orgulloso por su 29 cumpleaños.

"Haría lo que fuera por pasar este día con mi hermana @luxpascal_, pero como no puedo simplemente voy a presumir de ella. Feliz cumple, hermanita mía", escribe el conocido actor en la publicación, que está acompañada de una serie de imágenes de Lux posando como modelo en unas imágenes bellísimas.

Lux, apoyada por su hermano Pedro desde el primer momento

Cuando la actriz y modelo hizo público su cambio de género concedió una entrevista a la Revista Ya en la que hablaba de cómo había transcurrido todo este proceso desde el inicio. Al parecer, tal y como comentó ella misma, su entorno más cercano ya conocía su transición.

"Era algo que esperaban que sucediera. Ya lo había ido conversando con mi familia, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer".

Lux confesaba que su hermano Pedro fue un apoyo en todo momento durante este proceso de transición. "Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: 'ya, pero ¿pero estás segura?', me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: 'Estoy feliz'. Y su respuesta fue: 'Perfecto, está increíble'".

