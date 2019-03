Una pareja recrea la cocina de 'Los Simpson' en su casa

'Los Simpson' no dejan de influenciar al mundo por mucho que pasen los años. La última noticia que ha propiciado esta familia amarilla es la decisión de una pareja de recrear su cocina con todo detalle.



Marcia Andreychuk y Joe Hamilton son fans de la serie creada por Matt Groening y, qué mejor forma de hacer un homenaje a la serie de Fox que diseñar su cocina a imagen y semejanza que la de la familia Simpson.



La pareja se puso de acuerdo y comenzaron con enmarcar una foto de la cocina Marge, Homer, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Una encimera azul, papel de color morado para revestir los muebles, baldosas de color azul grisáceo y amarillo suave eran los elementos clave de este plan. Sin embargo, faltaba el detalle que culminaría con la obra, las cortinas de color mostaza con mazorcas de maíz.



Internet fue el medio perfecto para encontrar este característico accesorio de cocina. Marcia las encontró y se encargó de coserlas ella misma para darle ese toque final a su nueva y curiosa cocina. La pareja ha afirmado que, después de terminar con la cocina, se pondrán manos a la obra para transformar su sótano en la taberna de Moe.







La cocina de 'Los Simpson' no es el único elemento de la serie que se ha trasladado a la vida real. Uno de los personajes mas santurrones de la serie, Ned Flanders, ha inspirado a un grupo de músicos para crear una banda de metal llamada Okilly Dokilly, que no solo viste como Flanders sino que canta algunas de sus frases.



Además, la serie ha llevado a la vida real la bebida preferida de Homer Simpson, la cerveza Duff, que ya está a la venta en Chile y que se comercializará en algunas ciudades europeas.