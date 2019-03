El Papa de 'The Vatican' tendrá cara de Adolf Hitler

Tras destapar el interior de la CIA con 'Homeland', Showtime se propone descubrir las entrañas de la basílica de San Pedro. La cadena de cable comenzará en abril el rodaje de 'The Vatican', el próximo gran estreno para la nueva temporada.



La cadena ya dio a conocer hace unos meses los "obispos" que protagonizarán el proyecto de Paul Attanasio ('House') y cuyo piloto dirigirá Ridley Scott ('Blade runner'). Kyle Chandler, ganador de un Emmy por su papel en 'Friday Night Lights', se une a la ficción como protagonista, junto a Matthew Goode ('Match Point') y Sebastian Koch ('La vida de los otros').



Según informa Deadline, "habemus Papa": será el actor Bruno Ganz, conocido por su interpretación de Adolf Hitler en la película 'El hundimiento'.



'The Vatican' se trata del nuevo proyecto de ficción de la cadena estadounidense Showtime, producida por Sony Pictures Television unto a Showtime y Scott Free Productions. La ficción explorará las relaciones y rivalidades así como los misterios y milagros detrás de una de las instituciones más crípticas del mundo.