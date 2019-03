'Pan Am' podría remontar el vuelo en Amazon

Christina Ricci y las demás azafatas de la serie 'Pan Am' podrán volver a pasear el carrito de las bebidas ya que la productora, Sony Pictures TV, está estudiando que Amazon se la quede. De este modo, la nueva plataforma podría auspiciar la grabación una segunda temporada.



Sony ya ha comenzado las negociaciones con Amazon y la cadena podría hacerle un hueco a la serie, más si tenemos en cuenta que ya está emitiendo la primera temporada, según recoge 'Deadline'.



Y es que, aunque la serie comenzara volando muy alto, fue perdiendo puntos de share semana tras semana. Aun así, a Sony le interesa seguir produciéndola debido a su éxito internacional. Por contradictorio que parezca, aunque en Estados Unidos no le resulte rentable 'Pan Am' se ha convertido en el producto estrella de la productora a la hora de vender a otros países.



La serie consiguió incluso alzarse con la Rose D'Ore, el prestigioso premio europeo de TV que se entrega cada año a las mejores producciones televisivas en Suiza.



Pero 'Pan Am' es sólo la última de una larga lista de series que se pasan de una cadena a otra. El caso más reciente es el de 'Cougar Town'. Courteney Cox y los suyos han cambiado también la ABC por la TBS. También es el caso de Terra Nova, que tras otorgar unos discretos datos de audiencia para la FOX, pasará ahora a Netflix.