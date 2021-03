Las palabras de Benedict Cumberbatch sobre una temporada 5 de 'Sherlock' que devuelven la esperanza a los fans

En 2010 se estrenaba la serie 'Sherlock' donde el actor Benedict Cumberbatch se metía en la piel del excéntrico detective privado en una adaptación de la historia ubicada en el siglo XXI.

Cumberbatch estuvo acompañado por Martin Freeman quien encarnó el papel del doctor John H. Watson a lo largo de las 4 temporadas que la serie tiene hasta la fecha.

'Sherlock' tuvo un gran éxito y muchos fueron los fans que se quedaron con ganas de más tras la emisión del último capítulo de la última entrega, "El problema final" en 2017. A lo largo de estos años mucho se ha especulado sobre si podría haber en algún momento una quinta temporada con el que poner el broche de oro a la serie.

Sobre esto ha hablado Benedict al medio 'Collider' donde no cierra la puerta a esta posibilidad: "Soy la peor persona a la que preguntar sobre esto porque nunca digo nunca, obviamente. Pero no lo sé. Mi agenda está muy muy llena bastante llena en este momento, al igual que Martin [ Freeman, Watson] y todos los demás actores clave involucrados. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez algún día, si el guión es correcto. Y yo digo "el guión", tal vez podría ser una película en lugar de la serie. ¿Quién sabe? Pero de todos modos, no por ahora", afirma.