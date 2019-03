Cada vez sonaban con más fuerza los rumores, pero finalmente y aunque todavía el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, parece que la inolvidable familia Tanner volverá muy pronto a la pequeña pantalla.



Según informa 'TV Guide', tanto el productor ejecutivo de la serie, Bob Boyett, y como su creador Jeff Franklin están activamente involucrados en el nuevo proyecto, siendo este último el encargado del guión de la nueva versión de 'Padres Forzosos', cuyo argumento giraba en torno a la vida de Danny Tanner (Bob Saget), sus tres hijas, DJ, Stephanie y Michelle y su amigo Joey y su cuñado Jesse quiénes le ayudaban con el cuidado de las pequeñas.



John Stamos, el carismático tío Jesse, podría encabezar la lista de actores y junto a él, también están confirmadas dos de las hijas que estos tres 'padres forzosos' criaban juntos. Candace Cameron y Jodie Sweetin, que interpretaban a DJ y Stephanie, respectivamente, estarán en la nueva serie junto a Andrea Barber, la recordada Kimmy.



Todavía habrá que esperar si la pequeña Michelle, interpretada por las populares gemelas Olsen (Mary-Kate y Ashley), quiénes se turnaban dando vida a este papel, volverán a esta inolvidable serie emitida entre 1987 y 1995.



Además, aunque no se sabe exactamente de la manera en que intervendrán, también parece que tendrán algún tipo de papel los otros dos adultos, Bob Saget (Danny Tanner) y Dave Coulier (Joey).



El regreso a la pequeña pantalla de 'Padres forzosos' no tiene aún cadena pero parece que el camino que está siguiendo es bastante sólido. La moda de recuperar series míticas de los 90 daría un nuevo paso tras recuperar hace poco 'Yo y el mundo' con su secuela, 'Girl Meets World'.



'Padres forzosos' se estrenó en septiembre de 1987 y drante ocho temporadas, la serie convenció no solo a los espectadores de EEUU sino a los de todo el mundo, ya que se exportó con gran facilidad a infinidad de países, entre ellos España.