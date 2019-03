El padre de 'The Walking Dead' fue despedido

El padre de 'The Walking Dead', Fran Darabont, producida y emitida por AMC, anunció en el Comic-Con en San Diego, el regreso de la serie. La fecha es el domingo 16 de octubre. Sin embargo, el esperado regreso de la ficción no fue noticia, sino lo que pasó días después: el anuncio de que Darabont se marchaba de la serie debido al "cansacio y agotamiento físico". Hasta aquí todo más o menos normal.



Unas semanas después de su marcha, The Hollywood Reporter, cuenta los verdaderos detalles de su marcha. Según la revista, lo único que se les dijo al reparto de la serie tras la salida del showrunner fue "esto no está funcionando".



LOS RECORTES, UN FACTOR IMPORTANTE

Además, AMC tomó muchas decisiones para la segunda temporada. Tras tener problemas económicos, pidió a Darabont producir 13 episodios, con un presupuesto menor al que tuvo en la primera (con sólo 6 episodios).



Ante estos recortes, Darabont dijo que "creativamente, no tengo quejas hasta el momento. Pero, creo que si ellos deciden seguir adelante con lo que han estado hablando, esto podría afectar a la serie de manera creativa, en una forma negativa".



La cadena AMC encontró la oportunidad de despedirlo cuando un director entregó material inservible para un episodio. Darabont no pudo solucionarlo y fue él el que acabó despedido.



Según la revista estadounidense, era imposible lidiar con el ego de Darabont, que era muy protector con su serie, y criticó los ajustes que la cadena preveía hacer de cara a la segunda temporada.



Ahora sólo queda Robert Kirkman, el guionista de la serie, que será una pieza clave para que la serie de los zombies se plasme de la mejor manera posible.