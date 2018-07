'Padre de familia' cumple 250 capítulos con el cameo del actor Liam Neeson

El capítulo 250 se emitió ayer con el títluo "Fighting Irish" y en él pudimos ver a Peter Griffin y a Liam Neeson compartiendo escenas poco amistosas. Griffin presumió de que podría acabar como el actor y los amigos de Peter decidieron llevarle ante él. El encuentro podemos verlo en un vídeo que no tiene desperdicio.



Sin embargo, no es la primera vez que la animación de Seth MacFarlene reúne caras conocidas. En la temporada actual ha contado con cameos como Connie Britton, la actriz que también hemos podido ver en 'American Horror Story' y ahora en 'Nashville'.



Otros rostros conocidos que pondrán sus voces y aparecerán en los capítulos de esta 13ª temporada son Julie Bowen ('Modern Family') y Allison Janney ('Masters of Sex'), entre otros.