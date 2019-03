'Padre de Familia' da la bienvenida a un nuevo miembro en su cabecera

La exitosa comedia de animación de la Fox mató, en el capítulo 206, a uno de sus protagonistas, el perro Brian. Y este no era otro que el refinado y parlanchín perro de la familia Griffin.



La muerte de Brian provocó la indignación de todos los seguidores de 'Padre de Familia', quienes no dudaron en mostrar su indignación a través de varias páginas de Internet, que llegaron a rozar las 200.000 firmas que reclamaban el regreso del sofisticado perro.



Pero pese a que la serie de MacFarlane haya decidido obrar el milagro por Navidad y traer de vuelta a Brian en "Christmas Guy" (capítulo que la Fox emitirá el 15 de diciembre) nada ha impedido que la desvergonzada familia Griffin haya abierto la puerta a su nueva mascota.



Vinnie ya debutó en la serie el pasado 24 de noviembre, en el mismo episodio en que un coche pasó por encima de Brian. En el capítulo, los Griffin despiden a su perro con un emotivo funeral y, un mes después, nos muestra cómo la familia busca la mejor manera de pasar página e intentan llenar el vacío dejado por Brian con un nuevo perro, Vinnie.



Y así, con un nuevo miembro en la familia, la ficción de la Fox ha estrenado una cabecera en la que incluye al nuevo can de los Griffin. Una nueva intro que es casi idéntica a la anterior, a excepción de, por supuesto, el perro. Vinnie, ataviado en el mismo traje que llevaba Brian, también realiza los mismos movimientos que su antecesor.