Después de 12 intensos capítulos la temporada 5 de 'Outlander' ha llegado a su final tras la emisión de su último episodio, 'Never My Love', donde la familia Fraser se enfrenta a su mayor peligro, por el momento. Esta noticia contiene spoilers por lo que si no vas al día con la serie es mejor que dejes de leer.

El 5x11 nos mostró como Lionel Brown junto a sus hombres entraban por la fuerza en el Rancho Fraser dejaban inconsciente a Marsali y se llevan a Claire. El episodio se centra en este caso en el personaje interpretado por Caitriona Balfe, al igual que pasara con la última etapa de la entrega donde cada personaje ha sido el motor de un capítulo.

Al principio vemos como Claire lucha contra sus secuestradores para escapar de sus garras mientras intenta entender el motivo de su cautiverio. Brown, cada vez más furioso, no para de maltratarla y vejarla hasta que le confiesa que ha descubierto que tras ella se esconde la identidad del Dr. Rawlings, quien escribe artículos sobre medicina para ayudar a las mujeres de la época.

De esta forma, Claire empieza a tener una especie de sueño donde aparece en el futuro, en torno a finales de los años 60 y principios de los 70, donde van apareciendo todos sus seres queridos en el Día de Acción de Gracias. Pero Claire está en todo momento expectante. Es así, como vamos a ir viviendo la terrible situación a la que se enfrenta Claire quien llega a ser amordaza y ataca de pies y mano para que no pueda escapar.

Mientras tanto, Jamie ha reunido a sus hombres para ir en busca de su mujer pero todavía quedan unos días hasta encontrarla.

En medio de todo esto, se resuelve el destino de Brianna, Roger y Jemmy quienes había cruzado las piedras para volver al futuro. Tras aparecer tirados en el suelo de repente se encuentran de nuevo con el joven Ian. Algo ha salido mal y han vuelto al mismo sitio de donde partieron por lo que deciden volver a casa.

Justo al llegar al Rancho Fraser se encuentran con Jamie y sus hombres, Roger e Ian se unen a él para ir al rescate de Claire mientras Brianna se queda cuidando de la casa.

Uno de los momentos más inesperados del capítulo ocurre cuando un hombre de melena larga y rizada se acerca en la noche a Claire, quien está practiacemente inconsciente, y le pregunta si le suena el nombre de Ringo Starr. Entonces la mujer, incrédula, le explica que es el batería de The Beatles descubriendo que es una viajera en el tiempo como el .

Este hombre le dice que se llama Wendigo y que viajó a esta época junto a un grupo de nativos americanos donde también estaba Otter Tooth, el dueño del collar de la temporada 4 que Claire encuentra en el bosque. La protagonista cree que ha encontrado a su salvador pero éste le dice que hay que esperar a que la furia a encontrar un momento propicio para ello.

Después de ello llega el peor momento para Claire, Lionel se acerca con su sobrino quien es el primero en violarla, después lo hará Lionel Brown y, luego, vemos como muchos otros hombres se acercan para hacer lo mismo en una de las escenas más duras de la serie hasta la fecha.

Tras este terrible acontecimiento llega Jamie y sus hombres quienes van matando uno a uno a todos los que se encuentran en su paso hasta ver a Claire magullada y sin fuerza. Antes de marcharse descubren que Lionel sigue con vida y deciden llevárselo con ellos.

De vuelta en casa, Brianna se encuentra con su madre quien descubre que al final no han podido volver al futuro. Una vez allí, llega la decisión de qué hacer con Brown. Claire baja a su consulta con la intención de cobrarse su venganza mientras el hombre suplica piedad. Pero, finalmente, la mujer de Jamie no puede matarlo y le grita que ella no le va a hacer nada.

Entonces, entra en escena Marsali quien decide tomarse la justicia por su mano y le inyecta cicuta a Lionel quien muere en el acto. Más tarde, Jamie recoge el cuerpo del hombre y lo lleva junto a su hermano para que puedan enterrarlo, a la vez que cuenta todos los horrores que había llevado a cabo. Instante en el que Richard le dice que hizo lo que debía, al igual que él hará en su debido momento. ¿Es una amenaza de que ahora son enemigos?

Hay una escena muy dura de Claire y Jamie donde el personaje de Caitriona le dice a su marido que ha superado una Guerra Mundial, la muerte de un hijo, la pérdida de dos maridos y que esta violación debería acabar con ella. Pero, entonces, Claire asegura que este no será su final y podrá sobrevivir a ello.

Finalmente, los protagonistas se dedican amor eterno en una preciosa escena donde Jamie le dice que si lo último que le dice en su vida no es "Te quiero" es porque no habrá podido pero siempre estará ese sentimiento. Escena donde hablan de los nuevos peligros que están por llegar, hablando de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

